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Украина

Зеленский пожелал украинцам в Сочельник "радости и тепла"

18:22 6 января 2021
Зеленский

Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

«Искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова. Не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну», — сказал президент.

Напомним, новогоднее поздравление Зеленского, которое длилось почти 15 минут, большинству украинцев не понравилось. Президент в своей речи говорил об успехах и достижениях страны, обращаясь при этом к присутствующим на записи пяти и восьмилетним детям. Гаранта упрекнули в том, что он прикрылся детьми. В сети также писали о некомпетентности его спичрайтеров.

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