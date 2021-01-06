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Украина

Дал команду СБУ: Зеленский отреагировал на информацию СМИ о подпольной вакцинации в Украине

19:06 6 января 2021
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Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса, которой уже начали прививать VIPов.

«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», — отметил президент.

Гарант напомнил, что у государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска, а также медики, правоохранители и другие категории людей, находящихся на передовой в борьбе с ковидом.

«За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», — уточнил Зеленский.

Ранее новость о вакцинации неизвестным препаратом прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться вакциной неизвестного происхождения. Премьер напомнил украинцам «рецепт» профилактики заболевания — масочный режим, мытье рук и социальная дистанция.

Фото dw.com/

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