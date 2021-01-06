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Украина

Тернополь и Черкассы отказались вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января

19:29 6 января 2021
карантин

Жесткий локдаун, который правительство запланировало в Украине на период с 8 по 24 января, отказались вводить в Черкассах и Тернополе.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении к землякам сказал, что на фоне снижения количества заболевших COVID-19, он считает, что вводить жесткие ограничения в городе не время.

В Тернополе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также приняла решение не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января. Об этом в эфире местного телеканала «Т1 Новини» заявил мэр города Сергей Надал.

Надал также сослался на то, что в Тернополе нет роста количества больных COVID-19. Он добавил, что с 11 января дети снова сядут за парты. Младшие классы будут посещать уроки полноценно в школах, а старшие — по смешанной форме обучения, через один день.

Мэр призвал предпринимателей не прекращать свою деятельность.

Напомним, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Эксклюзивное интервью с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко о ситуации с коронавирусом в стране, о вакцинации, локдауне и многом другом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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