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Украина

ВАКС отказался продлить расследование дела судьи Вовка: что это значит

20:33 6 января 2021
Павел Вовк

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлевать расследование дела относительно главы Окружного административного суда Павла Вовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что Бицюк вернул детективу НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о судьях Окружного админсуда Киева. Детективы просили еще два месяца для проведения расследования, срок окончания которого 17 января.

Также сообщается, что 5 января судья Бицюк отказался применить принудительный привод судьи Павла Вовка в Антикоррупционный суд.

Напомним, главу Окружного административного суда Павла Вовка НАБУ объявило в розыск в начале ноября 2020 года. Уголовное производство начато по факту создания председателем Окружного административного суда Киева преступной организации с целью захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательства в деятельность государственных деятелей — членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и участия в этой преступной организации судей Окружного административного суда г. Киева.

В ответ Павел Вовк заявил, что не является подозреваемым по расследуемому делу, и назвал претензии к нему «надуманными». По мнению Вовка, его преследование можно назвать «кризисом здравого смысла».

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