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Украина

Украина выразила обеспокоенность по поводу событий в США

7:41 7 января 2021
Конгресс США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба от имени Украины отреагировал на массовые беспорядки в столице США.

«Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира», — написал Кулеба в Twitter.

Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов 3 ноября, попытались прорваться внутрь здания Капитолия, где проходила совместная сессия двух палат Конгресса США.

В результате беспорядков погибли 4 человека, включая застреленную охранником Капитолия сторонницу Трампа. Полиция разогнала протестующих и задержала не менее 13 человек.

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