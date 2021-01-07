Украина выразила обеспокоенность по поводу событий в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба от имени Украины отреагировал на массовые беспорядки в столице США.

«Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира», — написал Кулеба в Twitter.

Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов 3 ноября, попытались прорваться внутрь здания Капитолия, где проходила совместная сессия двух палат Конгресса США.

В результате беспорядков погибли 4 человека, включая застреленную охранником Капитолия сторонницу Трампа. Полиция разогнала протестующих и задержала не менее 13 человек.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter