Украина вернула из ливийского заключения четырех моряков с танкера Captain Khayyam
В Украину возвращаются четверо украинских граждан — члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года.
Как сообщили в Офисе президента, моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой.
Напомним, четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.
Представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос об освобождении своих граждан по гуманитарным соображениям.
Президент Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут вернуться к родным и близким.
Также глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, МИД и другие ведомства, благодаря которым возвращения украинцев домой стало возможным.
Напомним, 19 июня 2020 года спецавиарейс доставил в Украину 14 моряков судна Ruta («Рута»), которых удерживали в ливийской тюрьме три года.11
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