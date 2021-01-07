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Украина

Украина вернула из ливийского заключения четырех моряков с танкера Captain Khayyam

11:51 7 января 2021
корабль

В Украину возвращаются четверо украинских граждан — члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года.

Как сообщили в Офисе президента, моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой.

Напомним, четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос об освобождении своих граждан по гуманитарным соображениям.

Президент Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут вернуться к родным и близким.

Также глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, МИД и другие ведомства, благодаря которым возвращения украинцев домой стало возможным.

Напомним, 19 июня 2020 года спецавиарейс доставил в Украину 14 моряков судна Ruta («Рута»), которых удерживали в ливийской тюрьме три года.

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