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Украина

Зеленский осудил штурм Капитолия

12:51 7 января 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский осудил массовые беспорядки в столице США, когда протестующие сторонники президента Трампа пытались сорвать заседание американского Конгресса.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа». — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, штурм Капитолия начался в Вашингтоне 6 января. Сторонники Трампа заранее начали съезжаться на объявленный президентом марш под названием «Спасем Америку». Полиция разогнала протестующих. Конгресс США подтвердил победу избранного президента Джозефа Байдена.

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