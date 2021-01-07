28.20 / 28.46 34.37 / 34.83
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина получит новые американские боевые катера

14:35 7 января 2021
катер

В 2022 году Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Об этом сообщает Армія Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Строить эти катера для нашей страны будет компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Со стороны США заказчиком выступает Командование военно-морских систем. Финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по соответствующим программам, а еще десять Mark VI Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

По словам украинских моряков, катера Mark VI являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ — многовекторность и легкость для перемещения по суше.

Напомним, патрульные катера Mark VI будут направлены на Азовское и Черное моря для усиления обороноспособности нашей страны.

Фото armyinform.com.ua/

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Королева с сыном

«Вот это Дева Мария»: Лолита не смогла сдержать эмоций от рождественского фото Наташи Королевой

артисты

«Квартал 95» признал свои ошибки

Мурат Налчаджиоглу

Дочь Ани Лорак станцевала тверк с отцом

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер