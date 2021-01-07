Украина получит новые американские боевые катера

В 2022 году Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Об этом сообщает Армія Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Строить эти катера для нашей страны будет компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Со стороны США заказчиком выступает Командование военно-морских систем. Финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по соответствующим программам, а еще десять Mark VI Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

По словам украинских моряков, катера Mark VI являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ — многовекторность и легкость для перемещения по суше.

Напомним, патрульные катера Mark VI будут направлены на Азовское и Черное моря для усиления обороноспособности нашей страны.

Фото armyinform.com.ua/

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