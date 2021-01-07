С 8 января Украина вводит «зимний карантин»: что будет запрещено

С пятницы, 8 января, в Украине будет действовать общенациональный усиленный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал в своем Telegram-канале перечень ограничительных мер.

Перед внедрением карантина президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств, сообщает ОП.

«Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — отметил Зеленский.

Усиленный карантин будет действовать с 8 до 24 января.

Ранее сообщалось, что жесткий карантин отказались вводить в Тернополе и Черкассах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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