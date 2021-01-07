28.20 / 28.46 34.37 / 34.84
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

С 8 января Украина вводит «зимний карантин»: что будет запрещено

19:15 7 января 2021
Объявление о карантине

С пятницы, 8 января, в Украине будет действовать общенациональный усиленный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал в своем Telegram-канале перечень ограничительных мер.

Перед внедрением карантина президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств, сообщает ОП.

«Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — отметил Зеленский.

Усиленный карантин будет действовать с 8 до 24 января.

Ранее сообщалось, что жесткий карантин отказались вводить в Тернополе и Черкассах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

390

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
артисты

«Квартал 95» признал свои ошибки

Королева с сыном

«Вот это Дева Мария»: Лолита не смогла сдержать эмоций от рождественского фото Наташи Королевой

Валерия

«Лошадиная улыбка» спровоцировала певицу Валерию на язвительный ответ

Григорий Чапкис

«Помолитесь за моего отца»: сын Григория Чапкиса сообщил о его повторной госпитализации

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер