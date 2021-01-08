Вакцинация против COVID-19: как украинцев прививают в ОАЭ

Вакцинация против COVID-19 уже полным ходом идет не только в ЕС, но и в США, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах и многих других странах мира. Однако в Украине нет и в ближайшее время не предвидится официально зарегистрированных и разрешенных к использованию вакцин от коронавируса. В конце декабря в Офисе президента заявили, что Украина закупит 1,8 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech. Когда именно вакцина попадет в Украину, прогнозировать сложно — это должно произойти в течение 30 дней после ее официальной регистрации в Китае, которой еще не было. А пока в Украине разгорелись споры по поводу предстоящей вакцинации. Кроме антипрививочников и сторонников разгоняемых в соцсетях теорий заговора, есть немало тех, кто вакцинироваться хочет, но сомневается в качестве китайской вакцины. Дескать, в отличие от вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, о китайской вакцине практически ничего не известно, результаты ее исследований не обнародованы. Тем не менее китайской вакциной уже сейчас прививаются от коронавируса не только в самом Китае, но и, к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах. В ОАЭ все желающие граждане и резиденты страны имеют возможность вакцинироваться китайской вакциной Sinopharm, которая была протестирована в Эмиратах на 31 тысяче добровольцев. Ее эффективность составила 86%. Это не та вакцина, которая должна появиться в Украине, но и та и другая — произведены в Китае. Вакцинация в Эмиратах бесплатная. Вакцина доступна всем желающим, независимо от возраста и от того, принадлежит человек к так называемой группе риска или нет. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с украинцами, которые проживают в ОАЭ и уже вакцинировались от COVID-19. А одна из наших собеседниц даже была добровольцем, принимавшим участие в испытаниях вакцины.

— Я и четверо моих коллег получили первую прививку еще 9 декабря, — рассказала «ФАКТАМ» проживающая в Абу-Даби украинка Наталья. — Это была моя личная инициатива. Я обзвонила в Абу-Даби несколько служб, специализирующихся на этом вопросе, и мне сообщили адреса, где делают прививки. Все было просто и быстро — когда мы приехали, в специально отведенном для вакцинации центре даже не было очередей. Нам тут же сделали ПЦР-тест на коронавирус, каждому измерили давление и задали несколько вопросов о здоровье. Спрашивали, нет ли аллергии, сахарного диабета или сердечных заболеваний, были ли недавно какие-либо операции. У женщин спрашивают, не беременны ли: беременных не вакцинируют. После того, как мы с коллегами ответили на все эти вопросы, нам сделали прививки. Из побочных эффектов у меня было только незначительное повышение температуры (до 37,3) и только на шестой день. Еще чувствовала небольшую мышечную боль. А у коллег вообще не было никаких «побочек». 30 декабря мы получили вторую дозу вакцины.

— Были ли какие-то предостережения? Возможно, в период между введением первой и второй доз вам нельзя было принимать какие-либо препараты или, например, алкоголь?

— Нет, никаких предостережений и запретов. Нас заверили, что с алкоголем вакцина тоже совместима. Для многих в канун Нового года этот вопрос был актуален (улыбается). Мы с коллегами очень рады, что уже вакцинировались. Чувствуем себя намного спокойнее, чем раньше. В ОАЭ для всех вакцина бесплатная. Единственное условие — ты должен быть гражданином или резидентом страны. То есть по туристической визе прививку вы никак не получите, даже за деньги.

— У вас не было сомнений в качестве китайской вакцины?

— Нет. Если эту вакцину разрешили в Арабских Эмиратах, я на сто процентов ей доверяю. Большой плюс еще в том, что, например, в Абу-Даби много центров вакцинации, и здесь нет очередей. Ты можешь выбрать ближайший к тебе центр и приехать туда на следующий же день. Насколько мне известно, в Дубае с этим сложнее — там центров вакцинации меньше, поэтому есть очереди.

— Я тоже просто приехала в такой центр и в порядке живой очереди получила прививку, — рассказала «ФАКТАМ» еще одна проживающая в Абу-Даби украинка Екатерина. — У меня были с собой свежие результаты ПЦР-теста на COVID-19. Я сделала тест накануне, и утром следующего дня поехала вакцинироваться. Перед вакцинацией мне делали тест на беременность, измеряли давление и температуру.

Из побочных эффектов была только слабость. После прививки чувствовала себя уставшей как никогда, совсем не было сил. Температура не поднималась, но из-за этой слабости рано легла спать. Наутро все прошло. Еще немного побаливало место укола, но это тоже длилось недолго. Уже на следующий день прекрасно себя чувствовала. 30 декабря получила вторую дозу вакцину, и здесь уже обошлось без побочных эффектов. Перед введением вакцины мне опять делали тест на беременность. В тот же день я улетела на праздники в Украину. Семья в Украине просила привезти им вакцину в подарок. Но, к сожалению, это невозможно — она не продается в аптеках и не положена людям, которые не являются гражданами или резидентами ОАЭ.

Украинка Оксана Прищепа тоже живет в Абу-Даби. Оксана получила прививку еще в августе, так как была волонтером, принимавшем участием в испытаниях вакцины Sinopharm в Арабских Эмиратах.

— Первую дозу вакцины я получила еще 9 августа, — рассказала «ФАКТАМ» Оксана. — Увидела в интернете объявление о том, что для испытаний вакцины требуются добровольцы, и подала заявку. В скором времени мне предстояла поездка в Украину, и из-за ситуации с коронавирусом я боялась туда лететь. Поэтому была рада накануне поездки получить прививку. Перед вакцинацией у меня брали на анализ кровь и мочу. Как таковых побочных эффектов не наблюдалось. Сразу после прививки было холодно и сильно хотелось спать. Но я до сих пор не знаю, была это реакция на вакцину или просто нервы и усталость. Меня предупредили, что через 21 день будут вводить вторую дозу. С тех пор мне, как участнику испытаний, каждые две недели делали ПЦР-тест на коронавирус. Кстати, делают до сих пор.

— Вы не делали анализ на антитела?

— Специально не делала, но у меня неоднократно брали кровь на анализ — возможно, именно для этого. О результатах не сообщали, но думаю, что все в порядке. Вакцина прошла испытания и показала высокую эффективность. Честно говоря, даже после того, как получила первый укол, мне уже стало на порядок спокойнее.

— После вакцинации вам, как волонтеру, говорили возвращаться к активной жизни? Возможно, даже специально контактировать с другими, чтобы проверить эффективность вакцины?

— Ничего такого не говорили, я вела себя так, как и раньше. Разумеется, по-прежнему соблюдала элементарные меры безопасности. В Эмиратах, в отличие от Украины, люди действительно соблюдают меры предосторожности. На улицах здесь все в масках. Если выйдешь без маски, рискуешь заплатить штраф порядка 900 долларов. Людям сказали сидеть дома, и они сидят. А не как в Украине: карантин карантином, но как же на майские праздники не собрать всех родственников или не полететь в Турцию? Здесь такого нет.

На самом деле ситуация с коронавирусом в Украине меня шокирует. У вас даже получить тест на COVID — это проблема. Месяц назад коронавирусом заразилась моя мама. В Арабских Эмиратах при симптомах тут же направляют на тест не только самого человека, но и всю его семью. А в Украине маме сначала сказали несколько дней подождать, а затем ей с большим трудом удалось добиться теста только для себя. И это при том, что с ней в квартире живут папа и 96-летняя бабушка. Затем, когда симптомы появились и у бабушки, им еще долго пришлось добиваться теста для нее. Все это очень грустно и непонятно. Если в Украине такая ситуация с тестами, что уже говорить о вакцинации…

В Арабских Эмиратах вакцинация идет полным ходом, она бесплатная. Разумеется, и здесь есть те, кто по каким-то причинам опасается делать прививку, чего-то боится. Но думаю, что рано или поздно вакцинируются все. Ведь это единственный шанс вернуться к нормальной полноценной жизни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе в Украину вакцины от коронавируса, которой якобы уже начали подпольно прививать VIPов.

Фото Pixabay

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