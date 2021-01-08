Зеленский объяснил, почему дал Героев Украины жертвам катастрофы Boeing 737 под Тегераном

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что звания Героев Украины дали жертвам авиакатастрофы в Иране самолета МАУ, чтобы почтить их память. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали», — написал глава государства.

Он добавил, что совсем скоро будет памятное место, куда смогут бы приходить родственники и близкие погибших.

«Сколько бы времени и усилий не потребовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации», — написал Зеленский.

Напомним, Канада не согласилась с решением Ирана по размеру компенсаций жертвам катастрофы «Боинга» МАУ.

331

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter