Украинцев предупредили о нюансах работы киевского метро при локдауне

В период локдауна, объявленного правительством с 8 по 24 января, метрополитен в Киеве будет работать в обычном режиме, но с некоторыми нюансами.

Как сообщают в столичной подземке, на некоторых станциях могут ограничивать вход пассажиров, чтобы предотвратить скопление людей и обеспечить выполнение карантинных мер.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал полный перечень запретов, которые действуют в период зимнего карантина, а также рассказал о том, что ограничения не коснутся работы общественного транспорта, междугороднего и международного автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения.

В то же время местные власти в Тернополе и Черкассах отказались вводить жесткий карантин, сославшись на то, что в регионах количество заболевших коронавирусной инфекцией не увеличивается.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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