28.26 / 28.46 34.41 / 34.79
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Покупайте батарейки в киосках: Минздрав разъяснил запрет на торговлю бытовыми товарами

18:12 8 января 2021
Покупайте батарейки в киосках: Минздрав разъяснил запрет на торговлю бытовыми товарами

Начавшийся с 8 января на всей территории Украины т.н. «карантин зимних каникул» оставил несколько вопросов. Так, многие украинцы не поняли, зачем запрещать деятельность магазинов, торгующих бытовыми товарами.

В ответ главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разъяснил, что наличие в супермаркетах товаров не первой необходимости во время весеннего локдауна приводило к тому, что люди ехали в маркет исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т. д., а не за едой.

«Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины», — подчеркнул Виктор Ляшко, заявление которого приводит Правительственный портал.

Министр здравоохранения Максим Степанов, со своей стороны напомнил, что работу киосков никто не запрещал, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками.

Такое решение министр объяснил тем, что риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по его мнению, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к «карантинному» постановлению № 1236, торговля табачными изделиями отсутствует.

Напомним, на заседании КМ 5 января перечень разрешенных для продажи товаров в супермаркетах расширили за счет средств бытовой химии и печатных изданий.

Фото с Pixabay

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан и Тина Кароль

«Сенсационное возвращение дуэта»: Балан и Кароль вышли в топ догадок заинтригованных фанов «Голосу країни»

Изолировали от всех и пичкают лекарствами: Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии

Изолировали от всех и пичкают лекарствами: Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии

Ани Лорак

Новогоднее одиночество Ани Лорак скрасили «двое любимых»

Надя Дорофеева

«Классный бампер»: Надя Дорофеева возбудила радиоведущего

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер