Покупайте батарейки в киосках: Минздрав разъяснил запрет на торговлю бытовыми товарами

Начавшийся с 8 января на всей территории Украины т.н. «карантин зимних каникул» оставил несколько вопросов. Так, многие украинцы не поняли, зачем запрещать деятельность магазинов, торгующих бытовыми товарами.

В ответ главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разъяснил, что наличие в супермаркетах товаров не первой необходимости во время весеннего локдауна приводило к тому, что люди ехали в маркет исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т. д. , а не за едой.

«Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины», — подчеркнул Виктор Ляшко, заявление которого приводит Правительственный портал.

Министр здравоохранения Максим Степанов, со своей стороны напомнил, что работу киосков никто не запрещал, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками.

Такое решение министр объяснил тем, что риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по его мнению, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к «карантинному» постановлению № 1236, торговля табачными изделиями отсутствует.

Напомним, на заседании КМ 5 января перечень разрешенных для продажи товаров в супермаркетах расширили за счет средств бытовой химии и печатных изданий.

Фото с Pixabay

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