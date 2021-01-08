Дворец-особняк экс-нардепа продают в Киеве за 16 миллионов долларов, — СМИ

Бывший народный депутат и бывший заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Кацуба выставил на продажу трехэтажный дом под Киевом, общая площадь которого составляет 3 тысячи квадратных метров. Это установили журналисты проекта «Схеми».

Стоимость объекта установлена в 16 миллионов долларов.

В доме — 10 комнат и лифт, а площадь земельного участка под зданием, построенном в стиле «псевдобарокко», составляет 1,4 га.

В соответствии с объявлением о продаже, дом был построен в 2017 году. Однако, по данным проекта «Схеми», строительство было завершено еще в 2014 году и тогда владельцем земли значилась мать экс-депутата Наталья Кацуба.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который курирует нашумевший проект «Большая стройка», в новом году стал владельцем загородного поместья под Киевом — в элитном коттеджном городке «Альпийка» по Новообуховской трассе. Стоимость особняка и земли около него составила приблизительно 10 миллионов гривен.

879

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter