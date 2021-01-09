Купите билет: глава Минкульта призвал поддержать креативные индустрии во время карантина

Министр культуры Украины Александр Ткаченко напомнил о действующих во время локдауна ограничениях в работе заведений культуры и дал совет, как поддержать артистов.

«Один из способов — купить уже сейчас онлайн книгу, билет или абонемент на спектакль, фильм или любую другую постановку заранее. Скажем, с 25 января, когда ограничения ослабнут и будет возможность посетить заведения снова вернется», — написал Ткаченко в Facebook.

Также он призвал воспользоваться появившимся на карантине временем, чтобы посетить историко-культурные заповедники, доступ куда не ограничивался.

Остальные изменения в работе отрасли культуры Минкульт проиллюстрировал инфографикой.

Напомним, ранее все нюансы «карантина зимних каникул» объяснили в Киевской городской администрации.

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