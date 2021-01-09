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Украина

В ОРДО детский церковный хор исполнил щедривки на "запрещенном" языке

13:18 9 января 2021
Церковный хор

Один из Telegram-каналов выложил видео, на котором воспитанники воскресной школы Горловского кафедрального собора поют Рождественскую здравицу на украинском языке.

Под видео сразу же разгорелась жаркая дискуссия, начало которой положила фраза о том, что «уже нашлись те, кого коробит — наши дети, в церкви, на православный праздник — и на украинском языке …».

Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться: решением оккупантов украинский был фактически упразднен в ОРДО — и как язык обучения, и как язык делопроизводства.

В то же время, по словам людей, наблюдавших трансляцию выступления хора на светодиодном экране, установленном возле упомянутого собора в Горловке, это была не единственная праздничная песня, которую дети исполнили на украинском языке.

И хотя из более чем 60 комментариев под видео, в некоторых звучали нотки негодования — мол, «какой позор, сторонники «русского мира» прогибаются перед «ненавистными «украми», большинство комментаторов сходятся в том, что детки поют хорошо. А так как щедривки и колядки изначально — украинская традиция, поэтому и существуют в основном на украинском языке, то и детям Донбасса (в том числе и в ОРДЛО) следует изучать украинский язык.

«Як гарно співають, дякую»

«…Чего всех так коробит звучание мовы? 23 года, как минимум, жили при ней и никому не мешала»

«Вопрос языка — это вопрос собственного развития в первую очередь. Хочешь развиваться — учишь языки. Не хочешь — стоишь на месте»

«Знание языков это всегда плюс. Как можно пренебрегать знаниями? Я буду учить свою дочь украинскому… моя бабушка говорит на украинском, хоть и родилась и всю жизнь прожила на Донбассе», — пишут в сети.

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