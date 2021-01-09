На Украину надвигаются морозы
Воскресенье, 10 января, в Украине пройдет под знаком мощного Азорского антициклона. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
Он принесет северным и южным областям дождь, местами с мокрым снегом.
Но все же на следующей неделе атлантический воздух постепенно будет уступать место арктическому.
«Как следствие таких атмосферных танцев, в Украине ожидается похолодание», — пишет синоптик, уточняя, что наконец в нашу страну придут морозы.
Уже ближайшей ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза. Днем 10 января предполагается от 2 мороза до 2 тепла.
В дальнейшем похолодание в Украине усилится.
На Старый новый год, на второй Сочельник, на Крещение Украина будет с морозами, утверждает Диденко.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в феврале сохранится переменчивая погода.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»35
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