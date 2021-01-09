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Украина

На Украину надвигаются морозы

17:42 9 января 2021
зима

Воскресенье, 10 января, в Украине пройдет под знаком мощного Азорского антициклона. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Он принесет северным и южным областям дождь, местами с мокрым снегом.

Но все же на следующей неделе атлантический воздух постепенно будет уступать место арктическому.

«Как следствие таких атмосферных танцев, в Украине ожидается похолодание», — пишет синоптик, уточняя, что наконец в нашу страну придут морозы.

Уже ближайшей ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза. Днем ​​10 января предполагается от 2 мороза до 2 тепла.

В дальнейшем похолодание в Украине усилится.

На Старый новый год, на второй Сочельник, на Крещение Украина будет с морозами, утверждает Диденко.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в феврале сохранится переменчивая погода.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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