На Украину надвигаются морозы

Воскресенье, 10 января, в Украине пройдет под знаком мощного Азорского антициклона. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Он принесет северным и южным областям дождь, местами с мокрым снегом.

Но все же на следующей неделе атлантический воздух постепенно будет уступать место арктическому.

«Как следствие таких атмосферных танцев, в Украине ожидается похолодание», — пишет синоптик, уточняя, что наконец в нашу страну придут морозы.

Уже ближайшей ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза. Днем ​​10 января предполагается от 2 мороза до 2 тепла.

В дальнейшем похолодание в Украине усилится.

На Старый новый год, на второй Сочельник, на Крещение Украина будет с морозами, утверждает Диденко.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в феврале сохранится переменчивая погода.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter