Законы эпидемиологии: в Минздраве объяснили причину запрета продажи игрушек, носков и батареек

Во второй день усиленного карантина, объявленного до 24 января, министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему запретили продажи бытовых товаров в супермаркетах.

По словам главы Минздрава, логика такого запрета основывается на законах эпидемиологии.

«Например, есть супермаркет, в котором много товаров. И есть 100 человек, которым нужно купить. 20 человек пойдут в супермаркет за продуктами питания, еще 20 за средствами гигиены, еще 20 за новой посудой или бытовой техникой. А другие — покупать одежду, батарейки и носки. Если вводятся ограничения на продажу некоторых товаров в магазине, люди заказывают эти товары через интернет-магазины, тем самым уменьшая контакты людей. То есть из 100 человек, которые могли бы оказаться в супермаркете, будет только 40. Вероятность заражения уменьшается в разы», — пояснил Степанов.

По поводу сигарет и батареек, Степанов предложил покупать эти товары в киосках, работа которых не запрещена.

«Эпидемия, которая передается воздушно-капельным путем, останавливается, когда уменьшаются контакты между людьми. Введение усиленных карантинных ограничений совпадает с окончанием инкубационного периода заболевания COVID-19 у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников», — добавил министр.

По словам главы Минздрава, если бы сейчас не был введен усиленный карантин, уже через несколько недель пришлось бы вводить «действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в частности усилением карантинных мероприятий на улицах».

Напомним, после возмущения украинцев, на заседании Кабмина 5 января перечень разрешенных для продажи товаров в супермаркетах расширили за счет средств бытовой химии и печатных изданий.

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