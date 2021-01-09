Крым могли отстоять: стало известно о подготовке секретной операции ВСУ в 2014 году

Украинские военные в 2014 году готовили секретную операцию, чтобы сорвать аннексию Крыма Россией и защитить полуостров.

Для этого в Крым собирались перебросить самые боеспособные подразделения ВДВ, говорится в материале «Крым.Реалии».

Когда подготовка операции стартовала, в Крыму на плановых военных учениях уже находилась разведрота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и 79-ю аэромобильную бригаду из Николаева.

Экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который в 2014 году руководил штабом ВДВ Украины, рассказал, что операцию планировали начать в начале марта, усилив группировку ВСУ, которая находилась в Крыму.

По словам Кривоноса, в Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова.

Разведывательную роту 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, в которую входило 80 десантников со штатным стрелковым оружием и боевыми машинами десанта, расположили неподалеку от военных 36-й бригады береговой обороны ВСУ в Перевальном.

Ситуация изменилась, когда часть 36-й бригады без боя сдали россиянам.

Командир разведроты 25-й бригады Николай Палас убежден, что украинские десантники в 2014 году были готовы дать бой захватчикам, но приказа не было.

Напомним, Россия пыталась захватить Крым еще в 2003 году, когда россияне начали строить дамбу к острову Тузла. Тогда полуостров удалось отстоять. Украина перебросила на остров несколько сотен пограничников и укрепила оборону, а морскую пехоту привели в боевую готовность на катерах, находящихся в Керченском проливе.

Президент Леонид Кучма приказал в случае нарушения россиянами границы Украины вести огонь на поражение.

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