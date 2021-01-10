В Полтаве перекрыли движение по трассе Киев-Харьков: жители протестуют против высоких тарифов на газ

В воскресенье, 10 января, в Полтаве проходит акция против повышения тарифов — правоохранители частично ограничили движение по трассе Киев-Харьков в пределах города. Об этом сообщает издание «Полтавщина».

В Полтаве на Киевском шоссе, где около 20 человек протестуют против повышения тарифов на газ и его транспортировку, полиция перекрыла движение по трассе Киев-Харьков в пределах города — на улице Киевское шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Полтавщины Руслана Возницы, движение ограничено из-за того, что участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу.

Видео акции протеста:

Ранее сообщалось, что Зеленский объяснил населению Украины, как абонентам можно значительно сэкономить на газе.

Фото: скриншот видео

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