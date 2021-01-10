28.24 / 28.43 34.41 / 34.85
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Полтаве перекрыли движение по трассе Киев-Харьков: жители протестуют против высоких тарифов на газ

15:24 10 января 2021
Акция

В воскресенье, 10 января, в Полтаве проходит акция против повышения тарифов — правоохранители частично ограничили движение по трассе Киев-Харьков в пределах города. Об этом сообщает издание «Полтавщина».

В Полтаве на Киевском шоссе, где около 20 человек протестуют против повышения тарифов на газ и его транспортировку, полиция перекрыла движение по трассе Киев-Харьков в пределах города — на улице Киевское шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Полтавщины Руслана Возницы, движение ограничено из-за того, что участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу.

Видео акции протеста:

Ранее сообщалось, что Зеленский объяснил населению Украины, как абонентам можно значительно сэкономить на газе.

Фото: скриншот видео

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Принц Уильям и принц Гарри

Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Лиза Галкина

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

Астафьева

"Не хочу делиться твоими сисями": ревнивая Даша Астафьева смутила поклонников глубоким декольте

Лиза Галкина

Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер