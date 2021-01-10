С учетом требований локдауна: в Киеве организовали необычную акцию солидарности с протестующими в Беларуси

В воскресенье, 10 января, около полусотни активистов в Киеве на Майдане Независимости организовали цепь солидарности с белорусами, которые выходят на акции протеста в Минске и других городах соседней страны. Об этом передает «Укринформ».

В ходе акции люди с бело-красно-белыми флагами выстроились в центре украинской столицы вдоль улицы Крещатик со стороны Главпочтамта.

По словам участников акции, подобные мероприятия проходят в Киеве в каждое воскресенье, но обычно в форме марша: его участники идут к посольству Республики Беларусь в Украине.

Но 10 января, с учетом усиления карантина, марш решили заменить «цепью солидарности».

«Обычно мы каждое воскресенье встречаемся на Майдане и идем к нашему белорусскому посольству на улицу Коцюбинского, 3. Но поскольку сейчас локдаун, мы решили просто организовать цепь солидарности по всем параметрам, которые устанавливает украинское законодательство к мероприятиям: видите, все стоят через 1,5 метра, в масках», — отметил один из активистов.

Также участники акции подчеркнули, что своими действиями хотят выразить свою солидарность с теми людьми, которые остались на территории Республики Беларусь и до сих пор борются с режимом Александра Лукашенко.

Напоминаем, среди белорусских ОМОНовцев обнаружили бывших «беркутовцев» из Украины.

Фото: Ukrinform

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