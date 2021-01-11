Суд отменил люстрацию милицейского начальника времен Януковича

Окружной административный суд Киева постановил исключить из списка подлежащих люстрации чиновников Николая Чинчина. Об этом сообщает Украинская правда. Во время президентства Виктора Януковича Чинчин занимал должность руководителя Главного следственного управления МВД, а потом попал под закон об очищении власти.

Свое решение суд принял 4 января. Судьи обязали МВД обратиться в Минюст и исключить Чинчина из списка люстрированных.

В сентябре 2020 года МВД решило заключить контракт с Чинчином и предоставить ему вакантную должность главного специалиста Департамента персонала. При проверке обнаружилось, что Чинчин числится в списке лиц, подлежащих люстрации, а потому в назначении было отказано. Претендент обратился в суд.

Николаю Чинчину 43 года. Он роился в Донецкой области, образование получил в Донецком национальном университете и в Харьковской национальной академии им. Ярослава Мудрого. В Главное следственное управление Чинчин пришел весной 2013 года, перед эти проработав 10 лет в органах прокуратуры. Из громких дел Чинчину было поручено расследовать зверское избиение Татьяны Черновил в 2013 году.

Жена Николая Чинчина Елена является судьей Хозяйственного суда Киева. Елену Чинчин осенью 2019 года заметили среди гостей на свадьбе Андрея Довбенко, которого СМИ называли «смотрящим за Минюстом».

Фото sud.ua

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter