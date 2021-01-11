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Украина

На Донбассе под обстрелом боевиков погиб украинский военный

16:59 11 января 2021
Гибель бойца

На Донбассе около 15:30 11 января произошел обстрел позиций Объединенных Сил в районе населенного пункта Пески, жертвой которого стал военнослужащий ВСУ. Об этом в Telegram сообщила Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен „режим тишины“, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ», — сообщили члены делегации, выразив соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Данные о нем пока не обнародованы.

Напомним, 28 декабря 2020 года украинский военный был ранен во время обстрела, а его побратим — получил боевую травму. А в ноябре на линии соприкосновения погибли пятеро украинских военнослужащих.

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