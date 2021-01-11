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Узник Кремля Выговский переболел в колонии коронавирусом и находится на грани нервного срыва, — Сущенко

22:16 11 января 2021
Узник Кремля Выговский переболел в колонии коронавирусом и находится на грани нервного срыва,&nbsp;— Сущенко

Политзаключенный Валентин Выговский, отбывающий наказание в колонии в Кировской области РФ, находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Как сообщила уполномоченный ВР Украины по вопросам прав человека Людмила Денисова в Facebook, недавно мужчина переболел коронавирусом и теперь страдает от последствий заболевания. Так, он испытывает сильные боли в позвоночнике.

По словам бывшего политзаключенного Романа Сущенко, который в одно время был соседом Выговского по камере, в письме к матери украинец жаловался на полную изоляцию от внешнего мира — у него нет доступа ни к телевизору, ни к радио, и даже к газетам, а прогулки происходят в отдельной клетке.

Последнее письмо от него родители получили еще в октябре 2020 года.

Украинец Валентин Выговский в 2015 году был приговорен Московским областным судом к 11 годам лишения свободы за якобы экономический и военный шпионаж в авиакосмической отрасли России. Министерство иностранных дел Украины в августе внесло Выговского в список политзаключенных, осужденных или находящихся под следствием в России. В 2019 году Россия отказалась передавать Украине политзаключенного Выговского для отбывания наказания в украинской тюрьме — без получения помилования от российской власти.

Фото Facebook Романа Сущенко

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