28.03 / 28.27 33.91 / 34.36
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Фразой «Слава Украине!» овладела президент Молдовы Санду

11:53 12 января 2021
Фразой «Слава Украине!» овладела президент Молдовы Санду

В Киев c первым официальным визитом прибыла президент Молдовы Майя Санду. Фото с официального приветствия молдовского политика его украинским коллегой на крыльце Мариинского дворца показал канал «Украина 24».

В свою очередь в Офисе президента сообщили, что Санду, которая приветствовала военных словами «Слава Україні», встретила рота почетного караула. Прозвучали гимны Украины и Молдовы, после чего главы государств совершили обход строя воинов.

Затем началась встреча глав государств в формате «тет-а-тет», после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Республики Молдова.

Напомним, новый президент Молдовы высказалась об Украине уже на своей первой официальной пресс-конфренции.

250

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Такси

Таксист удовлетворил себя во время поездки с клиенткой

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Луо Лили

Светская львица-миллионерша погибла, выбросившись из окна голой с пятимесячным ребенком на руках

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер