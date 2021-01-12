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Украина

Названа цена выкраденной в Украине и полученной Лавровым иконы

12:15 12 января 2021
Похищенная икона

Незаконно вывезенная из оккупированного боевиками икона, которую в Боснии подарили министру иностранных дел Сергею Лаврову, может стоить 12,5 миллионов евро. Такие данные приводит Facebook-ресурс Балканский обозреватель.

По данным источников, приближенных к окружению главы президиума Боснии и Герцоговины Милорада Додика, позолоченная старинная икона хранилась на депозите в обанкротившемся Banke Srpske. Кто открыл депозит, журналистам узнать не удалось.

Напомним, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик уже отказался возвращать Украине икону. Публичное заявление он сделал во время выписки из клиники, где политик проходил лечение от коронавирусного заболевания. К тому же, заверил он, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы, которую он назвал «семейной».

Трехсотлетняя позолоченная икона с ликом святого Николая Чудотворца считается вывезенной из оккупированного Луганска — на изделии есть сургучная печать с надписью «СССР. Народный комитет по образованию. Укрнаука. Областная комиссия». Сейчас получены подтверждения, что икону действительно вывезли из оккупированного Донбасса еще в 2018 году.

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