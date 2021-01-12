Названо имя бойца, погибшего на Донбассе 11 января

Во время обстрела позиций Операции объединенных сил в районе Песок 11 января погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Сослуживцы также уточнили, что у погибшего остались жена, мама и сын Тимур, который родился в 2020 году.

«11 января в районе Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, наш побратим старший солдат Андриенко Олег Витальевич», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре на линии соприкосновения погибли пятеро украинских военнослужащих.

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