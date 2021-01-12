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Украина

Стало известно, сколько заплатил Тупицкий за отдых в Дубае

13:03 12 января 2021
Александр Тупицкий

В Конституционном Суде Украины назвали сумму, которую председатель КСУ Александр Тупицкий заплатил за отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

«6 января 2021 года председатель суда Александр Тупицкий вместе с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где они пробудут до 13 января 2021 года. Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 116,43 гривны. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания», — говорится в сообщении, размещенном на сайте КСУ.

К данному сообщению прилагается и скан ваучера со стоимостью предоставленных услуг, а также заявляется, что в декабре 2020 года Тупицкий заработал более 433,5 тысяч гривен, что «полностью покрывает сумму расходов на поездку».

Также в КСУ заявили, что Тупицкие вовсе не отдыхают на королевской вилле в Дубае, стоимость аренды которой составляет 300 тысяч гривен в сутки, и что информация о его отдыхе с бизнесменами, близкими к криминалу, является неправдивой.

Информация об отдыхе Александра Тупицкого от КСУ появилась вскоре после того, как в сеть выложили видео общения председателя Конституционного Суда Украины и журналиста, бросившего на столик в ресторане пачку денег — «материальную помощь от налогоплательщиков Украины на дорогой отель».

Фото КСУ.

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