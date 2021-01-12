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Украина

От Киева до Кишинева за 5 часов: Зеленский заявил о строительстве скоростной магистрали и моста через Днестр

15:17 12 января 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал модернизацию сообщения с Молдовой — планируется, что путешествие от Киева и Кишинева будет занимать не более пяти часов. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Предстоит возведение пограничного моста через Днестр и скоростной магистрали между Киевом и Кишиневом. Также планируется, что пересечение границы между странами будет происходить по ID-паспортам (без заграничного).

По словам президента Молдовы Санду, страны собираются улучшить инфраструктуру на трассе Кишинев-Сороки-Ямполь-Киев, в результате планируется организовать самый быстрый маршрут из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Сейчас в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуц между странами на расстоянии 100 км действует паромное сообщение.

Напомним, Майя Санду, приехав в Киев, приветствовала военных словами «Слава Україні».

Фото с сайта Офиса президента

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