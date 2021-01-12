Чиновника, попавшегося на взятке в 66 миллионов гривен, назначили руководителем в фискальной службе, — Бутусов

Исполняющим обязанности начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы назначен Сергей Лебедко.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, в 2017 году чиновник был задержан с поличным при получении взятки в 66 миллионов гривен. «Суд продолжается три года, 18 января новое заседание, представьте изумление судьи, который увидит, что подсудимого повысили в должности и назначили на еще более важный пост?» — пишет он на своей страничке в социальных сетях.

По словам Бутусова, сотрудники СБУ задерживали чиновника «на вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость».

«Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова (бывший руководитель фискальной службы Роман Насиров. — Авт.) было открыто уголовное дело НАБУ. И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском „новым лицом“ и успешно сделал карьеру! Это просто поразительно, комедия. Лебедко взяли на взятке на возмещении НДС по одной из крупных компаний, но теперь через три года, Лебедко назначили руководить возмещением НДС для всех крупных компаний. Нет слов», — утверждает Юрий Бутусов.

Он публикует на страничке фотографии с задержания чиновника, а также содержимого банковской ячейки.

Напомним, что недавно НАБУ публиковало видео о самой большой задокументированной взятке правоохранителям — руководству антикоррупционных бюро и прокуратуры предлагали 6 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра Николая Злочевского.

Фото банковской ячейки с деньгами со странички Юрия Бутусова в соцсетях.

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