28.00 / 28.24 33.88 / 34.31
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

С видом на Луганск: военные установили флаг Украины под носом у боевиков

19:23 12 января 2021
военный с флагом

Военнослужащие, защищающие Украину на Донбассе, установили в Луганской области большой украинский флаг, сообщила в Facebook волонтер Таня Власюк.

С этого места до позиций пророссийских боевиков около 800 метров и им отлично видно сине-желтое полотнище.

«Наш флаг взвился на высоте где-то под Луганском. Пусть оккупанты знают — здесь наша земля… Спасибо нашим защитникам за защиту», — написала волонтер.

На металлическую конструкцию флаг установил военный Евгений Исаев.

«Уважаемые господа, мы подняли наш флаг … Если присмотреться — там (за спиной. — Авт.) находится Луганск, а уже позади меня — сепары. Боритесь — поборете», — сказал Исаев.

По его словам, примерно в этом месте уже висел украинский флаг, но теперь украинские военные его передвинули ближе к позициям оккупантов и к временно оккупированному Луганску.

Флаг висит на границе фронтового населенного пункта, который контролирует Украина.

Помогали военным в акции и местные жители.

Напомним, активисты периодически запускают в небо над оккупированным Донбассом огромные сине-желтые флаги, напоминая жителям, что Украина о них помнит.

Фото facebook.com/tanya.vlasyuk/

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Леся Никитюк

«Оля, талию»: раздетая Леся Никитюк показала «волшебство» с фигурой

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Катерина Репяхова

«Ваш муж — старый дед»: забеременевшая жена Павлика не смутилась и ответила на бестактность

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер