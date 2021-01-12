28.00 / 28.24 33.88 / 34.31
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Степанов будет настаивать на продлении жесткого карантина после 24 января

19:26 12 января 2021
Максим Степанов

Для продления в Украине усиленного карантина есть основания. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 24 каналу.

«Я настаиваю на этом — я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны — на продлении этого карантина…» — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что есть ряд оснований для того, чтобы продолжить действие ограничительных мер.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить», — подчеркнул Степанов.

Он также заявил, что вакцинацию в Украине планируют закончить к началу или в первом квартале 2022 года.

Напоминаем, Степанов объяснил, почему во время карантина запрещена продажа игрушек, носков и батареек.

Фото: скриншот видео

200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Леся Никитюк

«Оля, талию»: раздетая Леся Никитюк показала «волшебство» с фигурой

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Катерина Репяхова

«Ваш муж — старый дед»: забеременевшая жена Павлика не смутилась и ответила на бестактность

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер