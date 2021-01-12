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Украина

Ткаченко раскритиковал Степанова за намерение продлить локдаун

22:51 12 января 2021
карантин

Министр культуры Александр Ткаченко не согласен с заявлением главы Минздрава Максима Степанова о необходимости продолжить локдаун в Украине после 24 января.

«Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги — не рано с выводами?» — поинтересовался Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что такое заявление должно быть подкреплено конкретными фактами, являющимися основанием для этого.

Ткаченко пишет, что продление карантина «станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям», которые строго соблюдают требования ограничений.

Он также сообщил, что не поддержит инициативу Степанова на заседании правительства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине для продления усиленного карантина есть все основания. Глава Минздрава сослался на январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами и перемещением людей, а также на сезонную заболеваемость гриппом с пиком в январе.

По мнению врача-эпидемиолога Андрея Александрина, введенный в Украине карантин не даст желаемого эффекта из-за работы общественного транспорта и детских садов.





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