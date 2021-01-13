Оккупанты ранили украинского военного возле Золотого-4

За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий.

В штабе ООС сообщили, что недалеко от Золотого-4 в Луганской области противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение.

Защитнику оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Всего за прошедшие сутки на донбасском фронте было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

Большинство обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». По огонь попали украинские позиции неподалеку Песок, Водяного, Авдеевки, Красногоровки и Верхнеторецкого.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали ответный огонь.

Напомним, 11 января в районе Песок погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.

А 12 января в Берлине на уровне советников Украины, России, Германии и Франции прошли переговоры по Донбассу в рамках встречи «нормандской четверки». От Украины присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак, от РФ — заместитель главы администрации президента Путина Дмитрий Козак. Встреча закончилась безрезультатно. Дискуссию решили продолжить 22 января.

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