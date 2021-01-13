Степанов высказался о сроках жесткого локдауна
В Минздраве не поддерживают идею досрочной отмены жестких карантинных мер, введенных в стране с 8 до 24 января.
«На данный момент, карантинные ограничения в Украине, общенациональный карантин действует до 28 февраля. Что же касается усиленных карантинных ограничений, то они действуют с 8 января. И позиция МОЗ остается неизменной — они должны действовать до 24 января включительно», — заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, предложения относительно досрочного прекращения действий этих ограничительных мер не вносились, да и министерство не поддерживает такую идею.
«Усиленные карантинные ограничения должны действовать в течение всего срока — 16 дней», — сказал Степанов и добавил, что за время новогодних праздников могли инфицироваться многие украинцы.
На видео — с 02:18
Напомним, что по состоянию на утро среды, 13 января, в Украине за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 6409 человек.
Иллюстративное фото с Pixabay.272
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