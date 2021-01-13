СБУ закрыла дело против Ермака и Кучмы

Уголовное производство, открытое по факту возможного совершения государственной измены экс-главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком закрыто. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович.

Он опубликовал сканокопии соответствующего ответа СБУ. В ответе говорится, что предварительное согласие на создание Консультативного совета «не может трактоваться как содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины».

Напомним, в апреле 2020 года суд обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой во время переговоров по Донбассу в Минске.

Речь идет введении «Консультативного совета», в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

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