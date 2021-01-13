Старый Новый год: что можно приготовить к празднику и чего нельзя делать

С 13 на 14 января христиане, отмечающие праздники по юлианскому календарю, встречают старый Новый год. Вечер накануне в народе называют Щедрым, или Меланки. А согласно церковному уставу, 14 января отмечается Обрезание Господне. На восьмой день после рождения Христос, согласно правилам ветхозаветной церкви, был обрезан и получил имя Иисус. Это священнодействие стало прообразом христианского таинства крещения. Еще один праздник 14 января — день святителя Василия Великого, одного из великих учителей церкви.

В Украине старый Новый год принято встречать богатым столом, на котором должно быть не менее 12 блюд. Ведь, согласно поверью, чем более щедрый стол, тем богаче будет год для хозяев дома. Конечно, у каждой хозяйки свои новогодние блюда, но традиционными были такие.

Щедрая кутья — из пшеницы, с добавлением меда, изюма, орехов и мака. В некоторых регионах Украины в блюдо клали еще творог и сливочное масло, чтобы кутья была скоромной, а не постной.

Узвар из сухофруктов. Как и на Рождество, это главный напиток на праздничном столе.

Пироги с разными начинками: мясом, капустой, яблоками, маком и орехами. В старину пирогов пекли много, их складывали на столе горкой — чем она выше, тем лучше. Отец семейства садился за стол таким образом, чтобы «спрятаться» за пирогами. Когда дети заходили в комнату, родители спрашивали их: «Чи ви бачите тата?» Ребятишки отвечали, что нет. «Дай Бог, і на той рік не побачите!» — восклицал отец. Это означало, что Всевышний пошлет хороший урожай в следующем году и семья проведет его в достатке, а к Щедрому вечеру снова можно будет напечь много пирогов.

Борщ. К Новому году хозяйки обязательно варили традиционный борщ.

Мясные блюда. Поскольку поста в этот праздник нет, готовят жаркое, буженину, колбасы, крученики, холодец.

И, конечно, никак не обойтись в Щедрый вечер без ритуального блюда — вареников. Их, как и пироги, готовили с разной начинкой: капустой, картошкой, грибами, творогом.

Собравшись за столом, семья пела колядки, щедривки и ждала в гости «щедрувальників», которые пожелают всем добра, счастья и здоровья «на весь рік».

Чего нельзя делать

В старину люди старались придерживаться ритуальных запретов.

Прежде всего в праздник не следует работать: заниматься уборкой, шить, вязать.

Есть суеверие, что за столом нельзя пить по одной чарке, надо выпить сразу по второй, «до пары», тогда парни и девушки найдут в этому году свою половинку, а люди женатые будут жить дружно.

Рано утром 14 января «засевать» (ходить по домам и посыпать зерном с наилучшими пожеланиями хозяевам) девушкам и девочкам нежелательно. По традиции, это делают мальчики или парни.

Нельзя оставлять «посівальників» без награды. В благодарность за поздравления и пожелания детям дают деньги и сладости.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях празднования Рождества Христова, что нужно сделать накануне и как встретить праздник.

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