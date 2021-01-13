Маск написал о легализации комедии и получил ответ о Зеленском

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в социальных сетях твит о «легализации комедии», не уточнив, о чем именно идет речь, и получил комментарий от украинцев.

Так, под постом Маска отметился одесский активист Сергей Стерненко, написавший: «Мы уже сделали это в Украине с @ZelenskyyUa». А другой комментатор добавил, что это было ошибкой.

Legalize comedy — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Напомним, что накануне Илон Маск отреагировал на пост «Роскосмоса» о 114-м дне рождения известного конструктора Сергея Королева, написав под ним по-русски: «Он был великолепен». В ответ один из интернет-пользователь предложил Маску сделать комментарий под постом о родившемся в Житомире конструкторе по-украински.

Кстати, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в доме, где выдающийся конструктор провел детство.

Фото Илона Маска из Википедии.

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