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Украина

Кабмин решил ввести госрегулирование цены на газ

15:22 13 января 2021
Газ

В Кабмине хотят ввести государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей.

Как сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его информации, правительство планирует установить цену на период карантина или до конца текущего отопительного сезона на уровне 6,99 гривни за кубический метр «голубого» топлива.

Тем временем в Офисе президента также сообщили об обсуждении газового вопроса на «энергетическом совещании» у Зеленского. Отмечается, что «после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной».

«На совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают (газ.- Авт.) по цене более 10 гривен (за кубометр. — Авт.), то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%», — сказал Шмыгаль.

А и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля: «С 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен (за тысячу кубометров. — Авт.). Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен (за тысячу кубометров. — Авт.)».

Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что в правительстве видят два пути для снижения тарифов. Первый — формирование тарифов по формуле «цена на европейских хабах „минус“ транспортировка газа в Украину» с одновременным ограничением маржи для газопоставщиков. Второй способ был разработан компанией «Нафтогаз Украины», предлагающей введение обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

Фото с Pixabay.

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Газ

Кабмин решил ввести госрегулирование цены на газ

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